Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es sieht ordentlich aus für den DAX. In den USA steht die Notenbank weiter bereit und hält am bisherigen Kurs fest. Die US-Börsen zogen daraufhin kräftig an. Zum Handelsstart ging es für den DAX dann auch gleich über 13.000 Punkte. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind.