Brasov, Rumänien (ots/PRNewswire) - Mondly (https://www.mondly.com/), eine der weltweit marktführenden Online-Sprachenplattformen, und die Oxford University Press (http://global.oup.com/?cc=gb) (OUP), die größte Universitätspresse der Welt, kündigte heute über die Mondly-Anwendung eine neue Reihe von benutzerdefinierten Tests zur Überprüfung von Englischkenntnissen an.Die Zusammenarbeit zwischen Mondly und OUP (https://global.oup.com/news-items/archive/mondly?cc=ro)ermöglicht das Erlernen, Beurteilen und Testen der englischen Sprache von 33 Sprachen aus, u. a. auch hinsichtlich weniger verbreiteten Sprachen wie Dänisch, Persisch oder Hebräisch. Das neue Modul bietet eine leicht zugängliche Lernunterstützung mit über 3.500 verschiedenen Fragen und 108 verschiedenen Tests zur Überprüfung der Englischkenntnisse bei Muttersprachlern der einbezogenen Sprachen.Mondly liefert hierbei nun Unterrichtseinheiten, die auf den Tests der Oxford Practice Grammar und dem Oxford 3000 basieren sowie dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS) für die Berichterstattung auf den Stufen B2, B1 und A2 entsprechen. Diese Tests basieren auf den Richtlinien des GERS und sind in die bereits bestehenden Themen von Mondly integriert."Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der OUP, so dass wir Inhalte und Tests aus den weltbekannten Englischlernressourcen dieser Institution anbieten können", erläutert Mondlys CEO Alexandru Iliescu. "Derzeit lernen über 1,5 Mrd. Menschen auf der ganzen Welt Englisch, darunter über 25 Prozent unserer Nutzer. Mondly und OUP bilden eine ideale Anbieterkombination zur optimalen Lernerfahrung.""Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Mondly, einer Firma, die seit mehreren Jahren innovative Lösungen für das Erlernen von Sprachen fördert", so Harry Cunningham, Manager für Partnerschaften und Innovation bei Oxford University Press. "Unsere Mission baut zentral darauf auf, die Bildung weltweit zu intensivieren und mit Partnern gemeinsam unsere marktführenden Fachinhalte zu bereitzustellen. So möchten wir, dass immer mehr Lernende auf unsere Ressourcen zugreifen können."Für weitere Informationen rufen Sie bitte die Firmenwebseite ab: https://www.mondly.com (https://www.mondly.com/).Informationen zu MondlyMondly ist eine führende Online-Sprachenlernplattform, über die 60 Mio. Menschen aus 190 Ländern 41 Sprachen lernen können. Seit ihrer Gründung 2014 entwickelte sich Mondly schnell zu einer marktführenden App und erreichte in den meisten europäischen Ländern, Lateinamerika und Asien Platz 1 im Bildungswesen.Es ist die erste App, die VR- und AR-Erfahrungen zum Sprachenlernen mit innovativen Spracherkennungs- und Chatbot-Technologien auf den Markt bringt und international von Medien wie Business Insider, CNN und Forbes positives Lob erfährt. Mondly wurde außerdem von Facebook als "App des Jahres", von Apple als "Beste neue App" und von Google Play als "Editors' Choice" ausgezeichnet.Informationen zu Oxford University PressOxford University Press (OUP) ist eine Abteilung der Universität Oxford. Sie fördert das Ziel der Universität, Spitzenleistungen in Forschung, Wissenschaft und Bildung zu erbringen und veröffentlicht somit Schriften weltweit. Die OUP ist die weltweit größte Universitätspresse mit der größten globalen Präsenz.Die OUP ist Millionen durch ein vielfältiges Verlagsprogramm bekannt, das wissenschaftliche Werke in allen akademischen Disziplinen, Bibeln, Musik, Schul- und Hochschullehrbücher, Kinderbücher, Materialien für den Unterricht in Englisch als Fremdsprache, Wirtschaftsbücher, Wörterbücher und Nachschlagewerke sowie akademische Zeitschriften umfasst.