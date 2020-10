Solaraktien nehmen Schwung auf - SMA Solar, JinkoSolar und Co führen seit Tagen die Gewinnerlisten an. Startet jetzt der Solarboom 2.0? Wir haben Fondsberater Christopher Rathke vom LSF Solar & Sustainable Energy Fund nach seiner Meinung gefragt. "Wer jetzt immer noch nicht in Solarwerten investiert ist, ist selbst schuld", so Rathke.Denn die Industriekonsolidierung sei abgeschlossen. Zudem folgten dem US Green New Deal der EU Green Deal und 2021 sei eine Art "Global Green Deal" zu erwarten. Auch ...

