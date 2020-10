Erfurt (ots) - Wie spannend es sein kann, sich für die Natur einzusetzen und wie das auch im Kleinen möglich ist, zeigt "CheXpedition" (BR) ab dem 12. Oktober werktäglich um 10:50 Uhr.Die Erde verändert sich, unser Planet braucht dringend Hilfe: Klimawandel, Müllberge, Hochwasser, Waldbrände und Luftverschmutzung bedrohen die Umwelt. Und viele Menschen fühlen sich im Angesicht dieser Veränderungen machtlos und glauben nicht an die Wirksamkeit des eigenen Handelns. Checker Julian möchte das ändern: Er zieht los, geht auf "CheXpedition" und will herausfinden, ob nicht doch jede*r Einzelne etwas tun kann. Julians mega-clevere Uhr iXi ist auf der Abenteuerreise quer durch Deutschland immer mit dabei. Zusammen erforschen sie, wie sich unsere Erde verändert und entdecken dabei, was alle zum Schutz der Natur und zum Artenerhalt beitragen können. Vielfältig und informativ stellt Julian Möglichkeiten vor, wie Kinder und Familien durch ihr eigenes Verhalten einen Beitrag zum Klimaschutz und für mehr Nachhaltigkeit zu leisten imstande sind.KiKA zeigt das neue Format "CheXpedition" ab dem 12. Oktober werktags um 10:50 Uhr. Die Sendung ist nach der Ausstrahlung auch im KiKA-Player abrufbar. Die Sendung ist eine Produktion der megaherz film und fernsehen und der SuperCine im Auftrag des Bayerischen Rundfunks. Beim BR zeichnet Stefan Gundel verantwortlich."CheX! - Die Checker-Show" (BR)Mit "CheX! - Die Checker-Show" starten Tobi und Julian online eine interaktive Wissensshow für Kinder. Mit Wissen für unterwegs und noch mehr Checker-Humor als bisher: Tobis und Julians Wohnzimmer wird wechselweise zum selbstgebastelten Show-Studio. Die Zuschauer*innen können zum Beispiel mit eigenen Videos mitmachen, die Tobi und Julian in den einzelnen Episoden präsentieren. Jede der zehnminütigen Folgen widmet sich einer Frage, wie "Schule. Warum eigentlich?", "Wer zieht ein ins Weiße Haus?" oder "Gibt es Geister wirklich?". "CheX! - Die Checker-Show" geht bei aller Kürze dennoch in die Tiefe - mit Außenreportagen und Klicks ins Weltgeschehen.Die Web-Show ist eine Produktion der megaherz film und fernsehen im Auftrag des Bayerischen Rundfunks. Beim BR zeichnet Stefan Gundel verantwortlich.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4728158