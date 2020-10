Für CEO Theodor Weimer ist es ein Tiefschlag: Die lange angekündigte größere Übernahme bei der Deutschen Börse ist gescheitert. Die Mailänder Börse geht an die Konkurrenz und Weimer schaut in die Röhre. Sollten Anleger die Gewinne der letzten Monate nutzen, um sich von der Aktie zu trennen?Laut der Börsen-Zeitung soll morgen bekannt gegeben werden, dass die Mailänder Börse an ein Konsortium aus Euronext, der italienischen Banken Intesa Sanpaolo und Cassa Depositi e Prestiti für 3,75 Milliarden Euro ...

