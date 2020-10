Die britische Billigflugkette easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84) erwartet für das letzte Fiskaljahr 2020 (30. September 2020) voraussichtlich einen Verlust vor Steuern in der Höhe von 815 bis 845 Mio. Pfund, wie am Donnerstag berichtet wurde. Es ist das erste Mal in der 25-jährigen Historie, dass der Konzern keinen Jahresgewinn erwirtschaften wird. Easyjet will keine Dividende ausschütten. Die detaillierten Zahlen sollen ...

