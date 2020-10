Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit dem Start des vierten Quartals war bereits eine Belebung der Aktivitäten am Primärmarkt zu beobachten, so die Analysten der Helaba.Dies habe sich gestern fortgesetzt. So habe unter anderem die Grand Paris eine grüne Anleihe im Umfang von 3 Mrd. EUR am Markt platzieren können. Das Land Bayern sei mit einem 14 Jahre laufenden Papier an den Markt gekommen. Heute werde voraussichtlich das Land Sachsen mit einer 7-jährigen Anleihe aktiv. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...