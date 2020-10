Zürich (awp) - Die Aktien des Aromen- und Riechstoff-Herstellers Givaudan sind am Donnerstag tiefer in den Handel gestartet. Der Genfer Konzern steuert stabil durch die Coronakrise und ist in den ersten neun Monaten weiter gewachsen. Allerdings sind die Titel sehr hoch bewertet, was einige Anleger zu Gewinnmitnahmen bewegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...