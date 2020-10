Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften gab die Vergabe am 7. Oktober 2020 bekannt. Prof. Dr. Emmanuelle Charpentier stammt aus Frankreich und ist Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin. Die Amerikanerin Jennifer Doudna forscht als Molekularbiologin an der University of California, Berkeley. "Ich bin überwältigt und fühle mich zutiefst geehrt, eine Auszeichnung von derartiger Bedeutung zu erhalten. Ich freue mich schon, diese Auszeichnung nun mit meinem Team, mit Familie und Freunden per Video zu feiern", so Charpentier. "Ich denke gerade besonders an meine früheren Teammitglieder - insbesondere Elitza Deltcheva und Krzysztof Chylinski, die wesentlich dazu beigetragen haben, den Mechanismus von Crispr-Cas9 in Bakterien zu entschlüsseln, und an meine Kollegen auf dem Gebiet der Crispr-Forschung. Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung der Grundlagenforschung im Bereich der Mikrobiologie."

