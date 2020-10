Linz (www.anleihencheck.de) - Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank EZB, hat bei Amtsantritt signalisiert, dass sie den Konsens suchen werde, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Deshalb dürften gegenteilige Meinungen der Ratsmitglieder an der Tagesordnung sein. Neben dem starken EUR/USD-Kurs dürfte der EZB Rat auch wegen weiterer geldpolitischer Lockerungen uneins sein. In der US-Notenbank FED dürfte im Gegensatz zur EZB Einigkeit bestehen. Die FED sehe mit den Zinssenkungen ihren Part zur Unterstützung der Wirtschaft erfüllt. Negativzinsen stünden nicht auf der Agenda. ...

