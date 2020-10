FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.10.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 26 (115) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BP PRICE TARGET TO 260 (320) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES BIFFA WITH 'BUY' - TARGET 270 PENCE - BERENBERG INITIATES BIFFA WITH 'BUY' - TARGET 270 PENCE - BERENBERG RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 6000 (4950) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1175 (1100) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 3100 (2250) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 729 (752) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 250 (235) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 89 (91) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 810 (805) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 240 (290) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ABCAM PRICE TARGET TO 1300 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NETWORK INTL TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 370 (440) P - JPMORGAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 585 (570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9770 (9030) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SHANTA GOLD PRICE TARGET TO 25 (23) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES TYMAN PRICE TARGET TO 320 (250) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS CAIRN ENERGY TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 159 (153) PENCE - PEEL HUNT RAISES CAPITAL & COUNTIES TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 180 PENCE - PEEL HUNT RAISES CLOSE BROTHERS TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 1202 PENCE - PEEL HUNT RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 425 (375) PENCE - 'ADD' - PEEL HUNT RAISES POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 710 (670) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES SHAFTESBURY TO 'ADD' ('REDUCE') - TARGET 600 (540) PENCE - RBC CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 365 (345) PENCE - 'OUTPERFORM'



