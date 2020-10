Berlin - Der Wahlkampf-Stratege Julius van de Laar hat die Leistung von US-Vizepräsident Mike Pence und dessen Herausforderin Kamala Harris im TV-Duell als insgesamt positiv bewertet. "Was Kamala Harris insbesondere zu außenpolitischen Themen, aber auch zum Klimaschutz gesagt hat, war das, was man sich von Joe Biden immer erhofft hat", sagte van de Laar dem Nachrichtenportal Watson.



"Während Biden hauptsächlich die Alternative zu Trump war, hat Harris Substanz und auch eine positive Vision für die Zukunft geliefert." Aber auch Pence habe sich sehr gut geschlagen. "Mike Pence hat es zum ersten Mal geschafft, die verschiedenen unterschiedlichen Aussagen von Trump zu sortieren und eine verständliche Message daraus zu formen." Allerdings geht van de Laar nicht davon aus, dass die Debatte den Wahlkampf weiter beeinflussen wird.



"Die Debatte war kein Game-Changer, der die Dynamik des Rennens maßgeblich verändert." Dass Pence sich von Trumps Ankündigung, die Wahl möglicherweise nicht anzuerkennen, nicht distanziert hat, wertet van de Laar als Zeichen der Zuspitzung der republikanischen Partei auf Trumps Person. "Das zeigt, dass die republikanische Partei als solche nicht mehr existiert. Es ist heute die Partei von Donald Trump. Vor ein paar Jahren hätte es noch einen riesengroßen Aufschrei aus dem Partei-Establishment, aber auch von der Basis gegeben."



Dass Pence bei diesem Punkt und anderen Zitaten von Trump nicht weiter auf die Frage eingegangen ist, hält van de Laar für alternativlos. Rhetorisch habe er es "so gut gelöst, wie er es nur lösen kann". Er könne nicht öffentlich dem Präsidenten widersprechen.

