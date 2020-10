Mainz (ots) - Die aus Syrien stammende Regisseurin Gaya Jiji erzählt in ihrem autobiografisch gefärbten Coming-of-Age-Drama "Mein liebster Stoff" von einer jungen Frau, die nach Selbstbestimmung strebt. Das ZDF zeigt die Koproduktion des Kleinen Fernsehspiels am Montag, 12. Oktober 2020, 0.10 Uhr. Ab Sonntag, 11. Oktober 2020, 10.00, ist der Film in der ZDFmediathek abrufbar.Damaskus, Frühjahr 2011: In Syrien beginnt der Bürgerkrieg. Während die Stadt immer unsicherer wird, träumt die 25-jährige Nahla (Manal Issa) von einem selbstbestimmten und sexuell freien Leben. Die Hochzeit mit Samir (Saad Lostan), einem in die USA emigrierten Syrer, verspricht einen Ausweg aus den gesellschaftlichen Fesseln. Doch Samir stört sich an Nahlas Eigensinnigkeit und nimmt lieber deren jüngere und gehorsame Schwester Myriam (Mariah Tannoury) zur Frau. Wütend und tief enttäuscht sucht Nahla die Nähe von Madame Jiji (Ula Tabari), die erst vor Kurzem ins Haus gezogen ist und dort ein illegales Bordell eröffnet hat. Dort erlebt Nahla die abgründige Seite einer männerdominierten Gesellschaft, wird aber auch mit ihrem eigenen Begehren, ihren Träumen und Sehnsüchten konfrontiert.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/meinliebsterstoff"Mein liebster Stoff" steht für akkreditierte Journalistinnen undJournalisten zur Ansicht im Vorführraum des ZDF-Presseportals zurVerfügung.https://twitter.com/ZDF_DKFhttps://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4728393