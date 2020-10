DJ Fresenius Medical Care kooperiert mit US-Medizintech-Unternehmen Livongo

Von Ulrike Dauer und Kim Richters

FRANKFURT (Dow Jones)--Fresenius Medical Care geht in Nordamerika eine Kooperation mit dem US-Medizintechnologieunternehmen Livongo Inc ein, um chronisch nierenkranken Patientinnen und Patienten zusätzliche therapeutische Dienstleistungen anzubieten. Livongo bietet intelligente Geräte an, wie zum Beispiel angeschlossene Waagen und Blutdruckmessgeräte, die den Anwendern personalisierte, datenbasierte Hilfestellungen bieten.

Mit Hilfe von Livongos Plattform sollen therapeutische Dienstleistungen wie "Fernüberwachung, Übermittlung biometrischer Daten, gesundheitliche Aufklärung und Ernährungsberatung" in Anspruch genommen werden können, wie die Dialysetochter von Fresenius mitteilte. So sollen Versorgung und die zeitgleiche Therapie mehrerer Krankheiten schneller und besser koordiniert und Kosten gesenkt werden.

Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

Kontakt zu den Autorinnen: ulrike.dauer@wsj.com; kim.richters@wsj.com

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2020 05:16 ET (09:16 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.