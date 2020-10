Los Angeles (ots/PRNewswire) - - Die PA552 verfügt über eine Touch-Taste, drei einstellbare Helligkeitsstufen und zwei geräuschreduzierende Mikrofone.PAPALOOK, ein renommierter innovativer Kamerahersteller, hat mit der PA552 vor Kurzem seine neueste Kamera für Live-Streaming vorgestellt. Mit automatisierter Verschönerungsfunktion, einstellbarer Helligkeit und Beleuchtung auf Studioniveau ist die PA552 die Kamera der Wahl für professionelle Vlogger und Internetstars. Gerade während der COVID-19-Pandemie spielt die Kamera ihre Stärken aus: Die Benutzer können nicht nur einfacher Kontakt zu Freunden halten, sondern profitieren auch von besserer Qualität bei Videokonferenzen und beim Online-Lernen. Die PA552 ist ab sofort auf amazon.com (https://www.amazon.com/dp/B08D7CVDD8?ref=myi_title_dp) und amazon.co.uk (https://www.amazon.co.uk/dp/B08D7CVDD8?ref=myi_title_dp) verfügbar und wird in Kürze auch bei Staples erhältlich sein.Die Helligkeitsfunktion der PAPALOOK PA552 kann nach Belieben eingeschaltet werden. Die Kamera verfügt über ein verbessertes Ringlicht auf Studioniveau und drei einstellbare Helligkeitsstufen. Das Ringlicht kann die Bildhelligkeit auch automatisch anpassen. Der DSP-Chip funktioniert dabei ganz wie ein menschliches Gehirn: Sobald er externes Licht erfasst, gewährleistet er automatisch und intelligent die bestmögliche Bildbelichtung. Dadurch liefert die Kamera selbst bei schwachem Licht ausdrucksstarke Live-Bilder. Dank fünfschichtiger CMOS-Glaslinse und Full-HD-Auflösung mit 1080P erfasst sie sehr viel feinere Details und liefert lebhafte, natürliche Farben in flüssigen Videos mit 30 Bildern pro Sekunde.Die zwei geräuschreduzierenden Mikrofone der PA552 sorgen für eine exzellente Verbesserung des Signal/Rausch-Abstands. Externe Hintergrundgeräusche können automatisch erfasst und herausgefiltert werden. Auch in einer lauten Umgebung gibt das Mikrofon klareren Sound aus. Das Kugelmikrofon erfasst Töne realistischer, aus allen Winkeln.Für realistischere Bilder integriert PAPALOOK außerdem innovative Porträttechnologie, die Verzeichnung und Unschärfe auf ein Minimum reduziert und Farben lebensechter wiedergibt.Die Webcam lässt sich bequem an den Bildschirm eines Tablets oder Laptops klemmen oder auf dem kostenlos mitgelieferten Stativ anbringen. Alternativ kann sie auf jeder flachen Fläche aufgestellt werden, zum Beispiel einem Schreibtisch. Anschluss und Einrichtung funktionieren per Plug-and-Play und sind vollkommen unkompliziert. Die Webcam ist kompatibel mit Windows- und Mac-Betriebssystemen sowie den meisten Streaming- und Videoanwendungen.Über PAPALOOKPAPALOOK, ein führender Webcam-Experte in der Branche, möchte Benutzern weltweit eine bessere Online-Videoerfahrung bieten und konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklung besserer, innovativer audiovisueller Technologien für die Online-Kommunikation. Aktuell liegt der Schwerpunkt des Unternehmens auf der Herstellung von 720P/1080P- und 2K/4K-HD-Webcams. Streamen auch Sie jetzt live mit Webcams von PAPALOOK. Weitere Informationen finden Sie unter www.PAPALOOK.com (http://www.papalook.com/).Pressekontakt:Nydia ZhangE-Mail: nydia@mixcder.com+86-0755-29422070support@papalook.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1294514/PAPALOOK.jpgOriginal-Content von: PAPALOOK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100079457/100856826