Tesla hat in China den Preis für sein Model 3 deutlich gesenkt - und die Käufer rennen dem Elektroautobauer jetzt die Türen ein. Möglich macht das die neue kobaltfreie Batterie. Schon Anfang des Jahres war spekuliert worden, dass Tesla beim Model 3 schon bald auf eine kobaltfreie Lithium-Eisenphosphat-Batterie umsteigen könnte - zunächst in China. Genau das ist jetzt passiert. Dadurch kann Tesla seine E-Autos jetzt nicht nur sauberer, sondern auch deutlich günstiger produzieren. In China hat Tesla den Preis für das Model 3 daher um umgerechnet rund 5.000 Euro gesenkt - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...