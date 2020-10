Zürich (awp) - Die belgische Tochtergesellschaft des Energieunternehmens Axpo hat einen Stromabnahmevertrag mit einem belgischen Windpark geschlossen. Axpo Benelux wird den gesamten Strom des Windparks Estinnes in der Region Wallonien vermarkten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die Anlage in Estinnes hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...