DJ MARKT USA/Hoffnung auf Stimuli dürfte Wall Street weiter tragen

Nach der Rally des Vortages im Zuge neuer Hoffnungen auf das Zustandekommen eines Konjunkturpaketes in den USA dürfte die Wall Street am Donnerstag noch ein bisschen weiterlaufen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas festeren Beginn am Kassamarkt schließen. Wie sehr Wirtschaft und Konsumenten fiskalische Unterstützung durch den Staat gebrauchen könnten, dürften die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten untermauern, die im Tagesverlauf ansehen. Die im historischen Schnitt hohe Zahl von Erstanträgen auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung dürfte im Wochenverlauf nur marginal gesunken sein. Die Daten dienen als Spiegel der andauernden Jobverluste.

"Diese Daten sind im Großen und Ganzen immer noch hoch. Sie haben sich im Laufe der vergangenen Monate stabilisiert, aber sie gehen auch nicht wirklich zurück", sagte Volkswirt Peter Dixon von der Commerzbank. Die Daten dürften den Druck auf die Politik verstärken, noch vor der Wahl ein Konjunkturpaket auf den Weg zu bringen. Immerhin haben US-Finanzminister Steven Mnuchin und die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Gespräche über ein abgespecktes Paket am Vortag wieder aufgenommen. "Es dreht sich alles um Wirtschaftshilfen: Wir sehen, die Märkte bewegen sich mit Optimismus, dass eine Art von Paket geschnürt wird", sagt Marktstategin Esty Dwek von Natixis Investment Managers.

October 08, 2020 06:20 ET (10:20 GMT)

