Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Zu Wochenbeginn wagten sich die Anleger an den Aktienmärkten wieder stärker aus der Deckung - zu Lasten des Anleihemarkts und des Euro Bund-Futures (ISIN DE0009652644/ WKN 965264), der in den letzten Tagen ausgehend von 174,75 Prozentpunkten deutlich fiel: Am späten Mittwochabend sank der richtungsweisende Future kurzzeitig gar unter 174,00 Prozentpunkte, so die Börse Stuttgart. ...

