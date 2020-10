Der Hype um Technologieaktien hält unvermindert an. Daran scheinen auch die Rückschläge im September nichts geändert zu haben. Ablesen lässt sich das zum Beispiel an den jüngsten Börsengängen in den USA. Nach dem überaus erfolgreichen IPO des Softwareunternehmens Snowflake ist nun auch das Debut der Datenanalysefirma Palantir Technologies gelungen. Bei einem Emissionskurs von 7,25 US-Dollar schoss die Aktie in der vergangenen Woche bis auf 11,40 Dollar, ein Plus von fast 60 Prozent. Gestern schloss der Börsenneuling bei glatt 10 Dollar. Viel Fantasie und eine ambitionierte Bewertung Auf diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...