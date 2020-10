Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Schon seit mehreren Generationen beschäftigen sich Wissenschaftler mit künstlicher Intelligenz, so Stefan Wallrich, Vorstand Wallrich Asset Management AG.So würden erste diesbezügliche Forschungsansätze bis in die 1940er Jahre zurückreichen. Erst mit der zunehmenden digitalen Entwicklung, wie sie in den vergangenen zehn bis 15 Jahren zu beobachten gewesen sei und mit steigender Dynamik nach wie vor zu beobachten sei, würden sich jedoch immer mehr Anwendungsmöglichkeiten für künstliche Intelligenz ergeben. Zum einen seien die erforderlichen Daten heute in einem nie dagewesenen Umfang vorhanden und jederzeit verfügbar und zum anderen seien die Rechenleistungen und Speicherkapazitäten bei rapide abnehmenden Preisen massiv angestiegen, wodurch sich die Möglichkeiten für maschinelles Lernen und Deep-Learning-Algorithmen stark verbessert hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...