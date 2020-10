Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) hat auf dem heutigen Kapitalmarkttag seine neue Strategie vorgestellt und einen Mittelfrist-Ausblick bis 2025 gegeben. Das Unternehmen gibt sich optimistisch. In den kommenden fünf Jahren soll der Umsatz währungsbereinigt und vor Sondereinflüssen im Durchschnitt jährlich im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, teilte die Fresenius-Tochter am Donnerstag in Bad Homburg mit. Das Konzernergebnis soll ebenfalls steigen. Hier rechnet FMC währungsbereinigt ...

