Die neue Onlinestudie 2020 von ARD und ZDF zeigt eine weiter steigende Internetnutzung in Deutschland. Davon profitieren mediale Onlineangebote am stärksten. Facebook verliert. Immer mehr ältere Menschen über 60 öffnen sich dem Internet. Das treibt die Gesamtnutzung in Deutschland in die Höhe. So nutzen jetzt 94 Prozent der Personen ab 14 Jahren das Internet - das sind in absoluten Zahlen 66,4 Millionen der insgesamt 70,6 Millionen Menschen dieser Altersklasse. Deutliche Unterschiede gibt es weiterhin bei der Frage, wie diese Menschen das Netz nutzen. Hier zeigt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...