München (ots) - Was für ein brisanter 4. Spieltag mit den Duellen Lautern gegen Mannheim sowie Dresden gegen Magdeburg - und was für ein knackiger Auftakt am Freitagabend ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport: der MSV Duisburg empfängt - Achtung - den Tabellenführer Saarbrücken! Einer hat's schon vorher gewusst, dass der Aufsteiger eine besondere Rolle spielen könnte: Rudi Bommer. "Mein Geheimfavorit", sagt der MagentaSport-Experte, weil: "Starke, gewachsene Mannschaft, guter Trainer, spannendes Potenzial im Umfeld."Alle Spiele der 3. Liga in der Konferenz und als Einzelspiel LIVE bei MagentaSportAufstiegsfavorit Dynamo Dresden wirkte zuletzt recht ernüchtert. "Kindergarten statt Männerfußball" bilanzierte Keeper Broll nach der 0:4-Pleite beim FC Bayern 2. Am Samstag kommt der 1. FC Magdeburg. Rudi Bommer findet indes "das Aufbauspiel bei Dynamo noch zu behäbig!"In Kaiserslautern herrschte nach dem 2:2 in letzter Sekunde in Wiesbaden große Erleichterung. Rechtzeitig vor dem Derby gegen Mannheim der erste Punkt. Der neue Trainer Saibene hat mit offenbar einfachen Mitteln die Spieler erreicht. "Lautern tut gut daran, nicht übertriebene Ziele zu formulieren, sondern sich erst mal sportlich zu konsolidieren", sagt MagentaSport-Experte Bommer.Absolute Nostalgie-Fans dürfen sich auf die Partie Türkgücü München gegen Wehen Wiesbaden freuen: nach 15 Jahren findet im Münchner Olympiastadion erstmals wieder ein Profispiel statt.Alle Spiele LIVE bei MagentaSport - als Einzelspiel oder in der KonferenzFreitag, 9. Oktober 2020Ab 18.30 Uhr:MSV Duisburg - 1. FC SaarbrückenSamstag, 10. Oktober 2020Ab 13.45 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Waldhof Mannheim, TSV 1860 München - VfB Lübeck, KFC Uerdingen - FC Bayern München 2, SC Verl - Hansa Rostock, Türkgücü München - SV Wehen Wiesbaden, Dynamo Dresden - 1. FC MagdeburgSonntag, 11. Oktober 2020Ab 12.45 Uhr: Spvgg. Unterhaching - SV MeppenAb 13.45 Uhr: Viktoria Köln - FC IngolstadtMontag, 12. Oktober:Ab 18.45 Uhr: Hallescher FC - FSV ZwickauFrauenfußball-Bundesliga LIVE bei MagentaSport:Samstag, 10. Oktober:Ab 18 Uhr: MSV Duisburg - Turbine PotsdamSonntag, 11. Oktober:ab 14 Uhr: TSG Hoffenheim - FC Bayern MünchenPressekontakt:Jörg KrauseMobil: +49 170 2268024Mail: joerg.krause@thinxpool.deOriginal-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4728802