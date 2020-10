DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin September *** 08:00 GB/BIP August PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: +6,6% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: -7,6% gg Vq *** 08:00 GB/Industrieproduktion August PROGNOSE: +2,8% gg Vm zuvor: +5,2% gg Vm *** 08:00 GB/Handelsbilanz August PROGNOSE: -8,9 Mrd GBP zuvor: -8,6 Mrd GBP *** 08:45 FR/Industrieproduktion August PROGNOSE: +2,1% gg Vm zuvor: +3,8% gg Vm 09:00 DE/Bundestag, Plenarsitzung, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Mitgliederversammlung (per Webstream) mit Wahl eines neuen Verbandspräsidenten/in 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 11:00 NO/Bekanntgabe Friedensnobelpreis, Oslo 12:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Beratungen zur Corona-Lage mit Bürgermeistern von Hotspot-Städten 15:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Fredericksburg Regional Chamber of Commerce - DE/Verdi, Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Bayern, Berlin und Brandenburg - DE/Bayerns Ministerpräsident Söder, Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Kurz, Bad Reichenhall - AU/Cimic Group Ltd, Ergebnis 3Q, St. Leonards - EU/Ratingüberprüfungen für Polen (S&P), Albanien (Moody's), Bulgarien (Moody's), Lettland (Fitch) - Börsenfeiertag Südkorea ===

