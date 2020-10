NIKOSIA (dpa-AFX) - Trotz internationaler Kritik hat die türkisch-zyprische Regierung den türkisch kontrollierten Stadtteil Varosha in Famagusta nach über 40 Jahren teilweise geöffnet. Sicherheitskräfte der Republik Nordzypern hätten mitgeteilt, dass ein ein Kilometer langer Strandabschnitt für Besucher zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet wurde, berichteten die türkischen Nachrichtenagenturen DHA und Anadolu am Donnerstag. Fernsehbilder zeigten Besucher, die teilweise in türkische Flaggen gehüllt auf verlassenen Straßen spazierten. Famagusta ist seit der Teilung der Insel 1974 militärisches Sperrgebiet.

Der Ministerpräsident der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern, Ersin Tatar, hatte die Teilöffnung der ehemaligen Touristenhochburg nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Dienstag angekündigt. Varosha (türkisch: Maras) liege "unbestritten" auf dem Boden Nordzyperns. Auch Erdogan betonte, Varosha gehöre zu Nordzypern. Kritik kam unter anderem vom EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, den Vereinten Nationen und der griechischen Regierung sowie dem zyprischen Staatspräsidenten Nikos Anastasiades. Die Beziehungen zwischen Ankara und Athen sowie Nikosia sind wegen des Konflikts um Erdgasvorkommen ohnehin gespannt.

Am Sonntag finden in Nordzypern Präsidentschaftswahlen statt. Tatar ist einer von insgesamt elf Kandidaten.

Zypern ist seit 1974 nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention geteilt. Im Norden gibt es die nur von der Türkei anerkannte Türkische Republik Nordzypern. Famagusta im Osten der Insel gilt als Sinnbild der Teilung. Als die türkischen Panzer im August 1974 auf die Stadt vorrückten, verließen rund 40 000 Bewohner des griechisch-zyprischen Stadtteils Varosha ihre Häuser. Seitdem gleicht das Areal einer Geisterstadt. Das Viertel ist unter türkischer Kontrolle, aber nicht besiedelt. Bei der Suche nach einer Lösung der Zypernfrage galt eine Rückgabe des Stadtteils an ihre früheren griechisch-zyprischen Bewohner eigentlich als mögliche Maßnahme zur Förderung des Vertrauens zwischen den beiden Volksgruppen./apo/DP/fba