Hamburg (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Tagen war das zuletzt seltene Phänomen steigender Staatsanleiherenditen zu beobachten, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Die zehnjährigen T-Notes-Renditen seien in der Spitze auf knapp 0,80% gestiegen, nachdem sie am Freitag zuvor bei 0,66% gestartet seien. Bei den entsprechenden Bunds sei die Bewegung nicht ganz so ausgeprägt, aber mit einem Anstieg von -0,54% auf -0,49% auch sichtbar gewesen. Was sei passiert? Nicht so viel Neues. Aber möglicherweise beinhalte der Renditeanstieg die Erwartung, dass die Wahlchancen für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden nach der chaotischen Debatte mit Donald Trump gestiegen seien. Und das könnte bedeuten, dass im kommenden Jahr ein großes Hilfspaket im Volumen von 2 bis 3 Billionen US-Dollar verabschiedet würde. Das seien immerhin bis zu 15% des BIP, würden eine höhere Schuldenaufnahme und eine entsprechende Belastung für den Anleihemarkt bedeuten. ...

