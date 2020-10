Branchenauszeichnungen 2020 von Network Computing

ExaGrid, der Anbieter der branchenweit einzigen mehrstufigen Backup-Speicherlösung, gab heute bekannt, dass er die Auszeichnung "Unternehmen des Jahres" bei der jährlichen Preisverleihung von Network Computing erhalten hat, die am 2. Oktober 2020 in London virtuell abgehalten wurde. Außerdem wurde das Gerät des Unternehmens, das Modell EX63000E, zum "Hardwareprodukt des Jahres" gewählt. Die Gewinner wurden von IT-Angestellten als Endverbraucher und Resellerpartnern per Abstimmung bestimmt, weshalb diese Auszeichnung besonders wichtig ist, da sie der Meinung der Kunden und Partner von ExaGrid entspricht und die Leistung der einzigartigen mehrstufigen Backup-Speicherarchitektur sowie das Kundensupport-Modell von ExaGrid würdigt.

"Wir könnten uns nicht mehr geehrt fühlen, die Auszeichnung ‚Unternehmen des Jahres' zu erhalten. Unsere Kunden und Partner stehen weiterhin hinter uns", sagte Bill Andrews, CEO und Präsident von ExaGrid. "Für viele Unternehmen ist die Wahl der richtigen Backup-Speicherlösung schwierig, wir sind jedoch stolz darauf, ein Produkt anzubieten, welches das kosteneffizienteste Verfahren darstellt. Wir denken, dass ExaGrid EX63000E zum ‚Hardwareprodukt des Jahres' gekürt wurde, da es die schnellsten Backups, die schnellsten Wiederherstellungen, eine Scale-Out-Speicherarchitektur, die mit zunehmenden Datenmengen wächst, während ein Backupfenster mit fester Länge aufrechterhalten wird, alles zu niedrigsten Kosten, mit einer neuen und innovativen Ransomware-Wiederherstellung ermöglicht. ExaGrid unterstützt bis zu 32 EX63000E-Geräte in einem einzigen Scale-Out-System für einen vollen 2PB-Backup mit einer Aufnahmerate von über 400TB/h. Dieses ist das größte und schnellste Backup-Speichersystem auf dem Markt. Wir danken unseren Kunden und Resellerpartnern, ebenso wie Networking Computing für die anhaltende Unterstützung der Branche durch diese jährlichen Auszeichnungen."

Das Sichern auf einer kostengünstigen Festplatte ist eine schnelle Lösung für Backups und Restores, umfasst jedoch eine längerfristige Aufbewahrung, die extrem teure Festplattenausgaben mit sich bringt. Um Ausgaben für Festplatten für eine langfristige Speicherung zu reduzieren, ermöglichen Deduplizierungsvorrichtungen, die Speichermenge und somit die Kosten zu senken. Die Deduplizierung wird jedoch inline auf dem Weg zu Platte durchgeführt, wodurch Backups auf ungefähr ein Drittel der Festplattenleistung verlangsamt werden. Zudem werden die Daten nur in dem deduplizierten Format gespeichert, was zu extrem langsamen Wiederherstellungen und VM-Boots führt, da die Daten für jeden Aufruf erneut zusammengesetzt oder rehydriert werden müssen. Darüber hinaus sind Deduplizierungsvorrichtungen Scale-Up-Speicher, welche nur Speicherkapazitäten hinzufügen, wenn Datenmengen wachsen, wodurch Backup-Fenster mit zunehmenden Datenmengen größer werden, was zu teuren umfangreichen Upgrades und notwendigen Produkterneuerungen führt.

ExaGrid ist da anders. Indem es mehrstufige Backup-Speicher mit einer Frontend Landing Zone mit Festplatten-Cache, dem Performance Tier, anbietet, werden Daten beim Backup direkt und besonders schnell auf der Platte gespeichert und bei Wiederherstellungen und VM-Boots von der Platte direkt und äußerst schnell wiederhergestellt. Die Langzeitspeicherung von Daten findet mehrstufig in einem deduplizierten Datendepot, dem Retention Tier, statt, um den Platzbedarf der Speicherung und dadurch die Kosten zu verringern. Dieser zweistufige Ansatz ermöglicht die schnellste Backup- und Wiederherstellungsleistung mit der kostengünstigsten Speichereffizienz.

Darüber hinaus bietet ExaGrid eine Scale-Out-Architektur an, in der Geräte einfach bei steigenden Datenmengen hinzugefügt werden können. Jedes Gerät umfasst einen Prozessor, einen Speicher und Netzwerkanschlüsse, sodass bei steigenden Datenmengen alle erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, um ein Backup-Fenster mit festgelegter Länge aufrechtzuerhalten. Dieser Scale-Out-Speicheransatz macht umfassende Upgrades überflüssig und ermöglicht einen kombinierten Einsatz von Geräten unterschiedlicher Größen und Modelle in demselben Scale-Out-System, wodurch keine Produkterneuerungen mehr nötig sind und gleichzeitig IT-Investitionen im Vorfeld und im Laufe der Zeit geschützt werden.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet einen mehrstufigen Backup-Speicher mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Der Aufbewahrungsspeicher ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Geräte und stellt bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge bereit, wodurch teure Forklift-Upgrades und Produktneuanschaffungen entfallen. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bei LinkedIn. Sehen Sie selbst, was unsere Kunden in ihren Customer Success Stories über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

