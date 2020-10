FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 09. Oktober:

TERMINE UNTERNEHMEN

AUS: Cimic Group, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 09/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), 07/20 08:00 GBR: BIP 08/20

08:00 GBR: Handelsbilanz 08/20

08:00 GBR: Industrieproduktion 08/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 08/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 08/20

16:00 USA: Großhandel Lagerbestände/Umsatz 08/20

EUR: S&P Ratingergebnis Polen

EUR: Fitch Ratingergebnis Lettland

EUR: Moody's Ratingergebnis Bulgarien, Albanien

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) nach Mitgliederversammlung DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Krise

12:30 Schalt-Konferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Bürgermeistern von Berlin, Hamburg und Bremen sowie München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart 14:40 Online-Pk "Welche nationale Teststrategie bringt uns optimal durch den Winter?" Wissenschaftler ordnen die geplante Erweiterung der nationalen Corona-Teststrategie von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein 15:00 DEU: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) trifft Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) 15:30 DEU: Pk Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner im Anschluss an das Branchengespräch Fleisch DEU: Aufsichtsratssitzung der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH u.a. zur geplanten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER am 31.10.2020 + ca. 16:00 Pk

DEU: ÖPNV-Warnstreiks in Berlin, Brandenburg und Bayern °

