Wer einen E-Scooter oder ein E-Bike mieten will, soll bald nicht mehr verschiedene Apps nutzen müssen. Lime will die Angebote auf einer Plattform bündeln. Lime vermietet jetzt auch E-Bikes von Wheels. Die Kooperation ist der Start für eine Plattform, die zum One-Stop-Shop für Mikromobilität werden soll, wie Lime mitteilt. Mit der Plattform reagiert Lime auf die Nachfrage nach unterschiedlichen Transportmöglichkeiten und auf die Vielzahl an Angeboten für kurze Distanzen. Wer spontan auf der Straße einen Scooter, ein Fahrrad oder einen Roller mieten...

