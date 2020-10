Während sich die meisten Händler über den gelungenen Einstand Palantirs an der Börse freuen, mehren sich auch die kritischen Stimmen. US-Analystin Joanne Lipman bemängelt in einem Interview mit dem Sender CNBC Schwächen im Konstrukt Palantir und kritisiert insbesondere die Nähe des Unternehmens zur Trump-Administration. Das bringe dem Unternehmen nicht nur Vorteile, sondern strahle direkt negativ auf die Auftragslage und Erträge in naher Zukunft aus.Joanne Lipman vom Institute for Advanced Study, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...