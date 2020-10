Der Bericht 2019 über die Nutzung des Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Tierfutter (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), der am 8. Oktober veröffentlicht wurde, zeigt, dass letztes Jahr insgesamt 41.118 Mitteilungen über Lebensmittel- oder Tierfutterrisiken von den Mitgliedsstaaten an die Europäische Kommission berichtet wurden. Das ist ein leichter Anstieg...

