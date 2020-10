Vom Klick zum Vitaminkick - innerhalb von drei Werktagen werden die neuen INTERSPAR Obst- und Gemüsekisten ab sofort an jede Adresse in ganz Österreich zugestellt: 23 verschiedene Kisten in bunten Zusammensetzungen und unterschiedlichen Größen stehen im INTERSPAR-Onlineshop zur Auswahl. Manfred Hohensinner und Markus Kaser mit der INTERSPAR Obst- und Gemüsekiste:...

Den vollständigen Artikel lesen ...