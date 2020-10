Jeremy Siegel geht davon aus, dass die Unsicherheit an den Aktienmärkten in den kommenden Wochen weiter anhält. Im kommenden Jahr dürfte es seiner Meinung nach dann aber schon anders aussehen.? Unsicherheit dürfte Märkte zunächst weiter belasten - US-Konjunkturpaket und Präsidentschaftswahl im Fokus? 2021 großer Aktivitätsschub erwartetNach dem Crash im März erholten sich die Aktienmärkte bis zum Sommer kräftig. Daraufhin bildete sich vor allem bei einigen US-Techwerten so etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...