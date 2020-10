Langsam aber stetig hat sich USDJPY vom Jahrestief erholt und nimmt nun Kurs auf wichtige Marken im übergeordneten Abwärtstrend. Chancen gibt es aktuell sowohl nach oben als auch zur Chartunterseite. Wie immer steckt der Teufel im Detail. Deshalb nehmen wir die FX-Paarung sowohl in dieser Ausgabe von "Tickmill's täglichen Tradingideen" als auch in der Live-Analyse mit Mike Seidl genau unter die Lupe. USDJPY arbeitet an einem Richtungswechsel Tickmill-Analyse: ...

