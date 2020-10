DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

MERCOSUR - Der von der EU als größtes Handelsabkommen aller Zeiten gefeierte Mercosur-Vertrag steht wegen Umweltbedenken vor dem Aus. Es ist auf längere Zeit ausgeschlossen, dass die Mitgliedsstaaten dem Deal mit Brasilien und drei weiteren Staaten Südamerikas zustimmen. EU-Diplomaten sagen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wolle das heikle Thema vor den Wahlen 2022 nicht anfassen. Auch Kanzlerin Angela Merkel, lange eine Mercosur-Verteidigerin, gehe auf Distanz - gerade wegen Macrons Skepsis. "Da ist die Pragmatikerin Merkel in ihrer Analyse brutal", so ein Insider. (Süddeutsche Zeitung)

CUM EX - NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) will Straf- und Steuergesetze verschärfen, um Verjährungen von Cum-Ex-Straftaten zu verhindern. Am Freitag wird Biesenbach deshalb für NRW den "Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der besonders schweren Steuerhinterziehung" in den Bundesrat einbringen. Die aktuelle Rechtslage ist aus Sicht des Landespolitikers völlig unzureichend, um die Cum-Ex-Straftaten zu verfolgen und zu ahnden. "Auf Grundlage des aktuellen Gesetzes werden viele Täter nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, und der Staat wird schätzungsweise Milliarden Euro abschreiben müssen", sagte Biesenbach dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

GEFLÜGELBRANCHE - Die Geflügelbranche wehrt sich gegen die Reformpläne des Bundesarbeitsministers für die Fleischindustrie. Die Regelungen würden zum Einfallstor für ausländische Anbieter. (Welt)

