Nach der Fertigstellung soll das Werk Kakaobohnen trocken, reinigen, lagern und für den Export in die USA, Kanada, Asien und Europa vorbereiten.Zudem werde der Standort auch die Büros in Ecuador und insgesamt mehr als 40 Angestellte beherbergen, teilte Barry Callebaut am Freitag mit. Das Projekt stelle eine bedeutende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...