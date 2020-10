Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche könnte es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt noch etwas weiter nach oben gehen. Vom Handelshaus IG wurde der Leitindex DAX am Freitagmorgen 0,2 Prozent höher indiziert auf 13.070 Punkte. Damit summiert sich der Gewinn seit Wochenbeginn auf rund drei Prozent. An der Wall Street hatten die großen Indizes am Vortag noch eine Schippe draufgelegt, der Dow Jones war auf den höchsten Stand seit Anfang September gestiegen.Getragen werden die Kurse gegenwärtig ...

