ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zalando nach Vorabzahlen von 70 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die große Überraschung sei nicht die Umsatzstärke des Onlinehändlers gewesen, sondern die hohe Profitabilität, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die langfristigen Ziele erschienen nun nicht mehr ganz so überzogen optimistisch./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 04:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

