Zum Donnerstag war es nun soweit. Unser prominentester Aktienindex aus Deutschland übersprang die runde 13.000er-Marke und konnte sie direkt beim ersten Versuch auch per Schlusskurs verteidigen. Was waren die Hintergründe und wie kann die Woche nun ausklingen? Starker Donnerstag im Rückblick In der Vorbörse sprachen wir noch über den Widerstand ...

