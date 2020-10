DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages zu Ehren des koreanischen Alphabets geschlossen.

MONTAG: In den USA bleibt der Rentenmarkt wegen des Kolumbus-Tags geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Modehändler Zalando hat seine Jahresprognose nach einem außergewöhnlich starken und profitablen Wachstum im dritten Quartal erneut angehoben. Das Bruttowarenvolumens (GMV) soll nun 2020 um 25 bis 27 Prozent zulegen und der Umsatz um 20 bis 22 Prozent. Den bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sieht Zalando nun bei zwischen 375 und 425 Millionen Euro.

Bereits im Juli hatte das Unternehmen seine Prognose erhöht und ein GMV-Wachstum von 20 bis 25 Prozent, ein Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent und ein bereinigtes EBIT zwischen 250 und 300 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Im dritten Quartal profitierte Zalando unter anderem von der durch die Pandemie beschleunigten Verlagerung der Kundennachfrage hin zu digitalen Angeboten und von der konsequenten Umsetzung der Plattformstrategie. Die Retourenquote sei abermals gering gewesen, und das Unternehmen konnte Sonderabschreibungen auf den Warenbestand auflösen. Diese waren im März vorgenommen worden, als die darauf folgende rasche und nachhaltige Erholung der Kundennachfrage noch nicht absehbar war.

Nachfolgend ein Vergleich der vorläufigen Drittquartalszahlen mit den Prognosen (Zahlen in Millionen Euro, nach IFRS):

. VORAB BEKANNTGEGEBEN PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 1.830 bis 1.870 -- 1.856 +22% 5 1.521 EBIT bereinigt 100 bis 130 -- 51 +703% 4 6,3

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages

- AU/Cimic Group Ltd, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Hamborner REIT AG 0,47 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 BIP August PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: +6,6% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: -7,6% gg Vq 08:00 Industrieproduktion August PROGNOSE: +2,8% gg Vm zuvor: +5,2% gg Vm 08:00 Handelsbilanz August PROGNOSE: -8,9 Mrd GBP zuvor: -8,6 Mrd GBP - FR 08:45 Industrieproduktion August PROGNOSE: +2,1% gg Vm zuvor: +3,8% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.056,50 0,03 S&P-500-Indikation 3.463,00 0,19 Nasdaq-100-Indikation 11.597,50 0,24 Nikkei-225 23.561,58 -0,36 Schanghai-Composite 3.270,28 1,62 +/- Ticks Bund -Future 174,60 2 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.042,21 0,88 DAX-Future 13.053,00 0,97 XDAX 13.069,33 0,96 MDAX 27.835,11 0,79 TecDAX 3.136,52 1,14 EuroStoxx50 3.255,76 0,69 Stoxx50 2.934,70 0,78 Dow-Jones 28.425,51 0,43 S&P-500-Index 3.446,83 0,80 Nasdaq-Comp. 11.420,98 0,50 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,58 +55

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte dürften am Freitag zunächst mehr oder weniger auf der Stelle treten, nachdem sich auch die Nachrichtenlage über Nacht kaum verändert hat. So sind die Investoren nach wie vor vorsichtig optimistisch, dass der Kongress eine Einigung über fiskalische Stimuli für Teile der Wirtschaft erzielen wird. Allerdings gibt es nur wenige Anzeichen dafür, dass vor dem Wahltag eine Einigung erzielt werden könnte. Leicht positive Nachrichten gibt es derweil aus China. Chinas Aktivitäten im Dienstleistungssektor haben im September dank der starken Inlandsnachfrage inmitten einer andauernden wirtschaftlichen Erholung am Ende des dritten Quartals angezogen.

Rückblick: Freundlich - Hoffnungen auf ein zumindest kleines Konjunkturpaket in den USA sowie steigende Übernahmeaktivitäten stützten das Sentiment. Dazu wurde der sachliche Verlauf der Fernsehdebatte zwischen US-Vizepräsident Mike Pence und der demokratischen Kandidatin Kamala Harris gut aufgenommen. Der Rückzug aus Corona-Profiteuren drückte Delivery Hero um 3,3 Prozent. Dazu waren Aktien der Reise- und Luftfahrtbranche in ganz Europa gesucht. Lufthansa stiegen um 6 Prozent, MTU um 3,5 Prozent und Tui um 2,4 Prozent. IAG sprangen sogar über 10 Prozent an. Und selbst Easyjet legten 2,3 Prozent zu, obwohl ihre vorläufigen Geschäftszahlen unter Erwartung lagen. Der Reise- und Freizeitsektor gewann 1,1 Prozent. Kurstreiber waren dazu Übernahmen oder zumindest die Hoffnung darauf: Ein Übernahmegebot trieb Talktalk um 17 Prozent. Mediobanca legten knapp 4 Prozent zu. Der Investor Del Vecchio hatte seine Beteiligung ausgebaut. Bei Rolls-Royce ging es fast 25 Prozent nach oben. Hier befeuerten die Aussicht auf eine baldige Gesundung der Unternehmensbilanz sowie neuerliche Spekulationen, das tiefe Kursniveau könnte Branchenriesen wie BAE Systems zu einer Übernahme einladen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Gesucht waren besonders Konjunkturaktien mit positiven Analystenstimmen. So sprangen BASF um 2,7 Prozent dank einer Kurszielerhöhung durch Credit Suisse. Bei Heidelbergcement ging es 3,8 Prozent höher nach Empfehlungen von Metzler und Citi. SMA Solar stiegen mit 6,1 Prozent auf ein neues Jahreshoch dank positiver Jefferies-Kommentare. Erste Geschäftszahlen für das dritte Quartal enttäuschten hingegen. Südzucker wurden fast 12 Prozent tiefer geschickt. Der operative Gewinn lag unter Erwartung und der Ausblick der Zuckersparte wurde gesenkt. Die Analysten von Metzler senkten die Aktien darauf von "Buy" auf "Sell".

XETRA-NACHBÖRSE

Die Zalando-Aktie verteuerte sich nach Angaben eines Händlers von Lang & Schwarz um 7 Prozent, nachdem das Unternehmen die Prognose angehoben hatte. Auch Global Fashion wird zuversichtlicher, was die Aktie um 10 Prozent nach oben trieb. 1&1 Drillisch verteuerten sich um 5 Prozent. Das Unternehmen sieht sich im Streit mit Telefonica Deutschland durch ein neues Gutachten bestätigt. Im Schlepptau stiegen United Internet um 2,5 Prozent. Telefonica Deutschland gaben 0,8 Prozent nach.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Nach der Rally des Vortages im Zuge neuer Hoffnungen auf das Zustandekommen eines Konjunkturpaketes in den USA ist die Wall Street am Donnerstag noch ein bisschen weiter nach oben gelaufen. Die Dynamik ließ aber deutlich nach. Wie sehr Wirtschaft und Konsumenten fiskalische Unterstützung durch den Staat gebrauchen könnten, zeigten die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind zwar gesunken, aber nicht so stark wie erhofft. Immerhin haben US-Finanzminister Steven Mnuchin und die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Gespräche über ein abgespecktes Paket am Vortag wieder aufgenommen. Allerdings hat Pelosi bereits ein Sonderpaket lediglich für die Luftfahrtbranche abgelehnt, das von republikanischer Seite ins Spiel gebracht worden war. IBM zogen um 6 Prozent an. Gleich zwei gute Nachrichten machten Händler aus: So seien die ersten Zahlen zum dritten Quartal positiv ausgefallen. Eine "hauseigene Kursrakete" stelle zudem die Ankündigung dar, das Unternehmen in zwei Teile aufzuspalten. McDonalds's hat im dritten Quartal den flächenbereinigten Umsatz gesteigert und erhöht nun die Quartalsdividende. Die Aktie lag aber 0,3 Prozent im Minus, nachdem sie seit dem März-Tief bereits 75 Prozent zugelegt hat. Der Dow-Jones-Index blieb vor allem wegen der schwachen Amgen-Aktie zurück, die 6,8 Prozent verlor. Ein gemeinsam mit Cytokinetics entwickeltes Herz-Präparat hat in einer Phase-3-Studie lediglich das Primärziel erreicht, enttäuschte aber beim Sekundärziel. Gamestop haussierten um 44 Prozent, nachdem das Unternehmen über eine mehrjährige Partnerschaft mit Microsoft informiert hatte.

Trotz des Optimismus am Aktienmarkt zogen auch US-Renten an. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor 2,4 Basispunkte auf 0,77 Prozent. Die Notierungen erholten sich damit etwas von ihrer Talfahrt am Vortag. Die Rentennotierungen wurden gestützt von den schwachen Arbeitsmarktdaten. Zudem hatte die US-Notenbank am Vortag in ihrem Sitzungsprotokoll die Hürde für eine Zinsanhebung höher gelegt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 18:05h % YTD EUR/USD 1,1776 +0,15% 1,1759 1,1753 +5,0% EUR/JPY 124,67 +0,00% 124,67 124,56 +2,3% EUR/CHF 1,0782 -0,04% 1,0786 1,0784 -0,7% EUR/GBP 0,9092 -0,02% 0,9093 0,9080 +7,4% USD/JPY 105,88 -0,13% 106,02 105,98 -2,7% GBP/USD 1,2953 +0,15% 1,2933 1,2945 -2,3% USD/CNH 6,7031 -0,51% 6,7377 6,7398 -3,8% Bitcoin BTC/USD 10.880,26 0,015 10.878,61 10.903,26 +50,9%

Am Devisenmarkt tat sich wenig, der Dollarindex stagnierte.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,10 41,19 -0,2% -0,09 -27,7% Brent/ICE 43,24 43,34 -0,2% -0,10 -29,4%

