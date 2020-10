Houlihan Lokey ist selbst vielen Börsianern kein Begriff. Dabei ist die Investmentbank in einem Bereich tätigt, der durch die Corona-Pandemie leider eine Renaissance erleben dürfte: Die Amerikaner kümmern sich neben dem klassischen Corporate-Finance-Geschäft vor allem um Restrukturierungen. Nachdem ein zweites Rettungspaket in den USA vor der Wahl immer unwahrscheinlicher wird und die Wirtschaft wieder schwächelt, setzt die Aktie zu einer Rally an. Sollten Anleger noch auf den Zug aufspringen?DER ...

Den vollständigen Artikel lesen ...