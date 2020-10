Der dänische Insulinhersteller wird mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Bei Umsatz und Gewinn traut sich Novo Nordisk nun mehr zu, an der Börse wird die Prognoseerhöhung in einer ersten Reaktion positiv aufgenommen. Die US-Bank JPMorgan hat die positive Einschätzung für den Biopharma-Wert bestätigt.Die Erlöse sollen währungsbereinigt um fünf bis acht Prozent steigen, teilte der dänische Pharmakonzern am Donnerstagabend mit. Vorher standen drei bis sechs Prozent auf dem Zettel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...