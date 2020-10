Die Aktie der Lufthansa konnte im bisherigen Wochenverlauf kräftig zulegen. Im gestrigen Handel ging es im Sog der US-Airlines nach oben, denen Präsident Trump weitere Hilfen in Aussicht stellte. Der gestrige Kurssprung von sechs Prozent war für die Anteilseigner der Kranich-Airline natürlich erfreulich. Um aus charttechnischer Sicht Entwarnung zu geben, war es aber leider immer noch nicht genug. Noch immer stecken die MDAX-Papiere in dem seit Jahresbeginn intakten Abwärtstrend fest. Und auch was ...

