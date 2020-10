Dem EUR/JPY fehlt für den zweiten Tag eine klare Richtung. - Das Hoch vom Donnerstag ist nun das Niveau, das es für die Bullen zu schlagen gilt. - Am Donnerstag erzeugte der EUR/JPY eine Doji-Candle am Widerstand der Trendlinie, die von den Hochs am 1. September und 10. September gebildet wird. Das Muster deutet auf Unentschlossenheit auf dem ...

