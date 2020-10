Vor dem Wochenende geht es am deutschen Aktienmarkt aufwärts.Der DAX startet 0,23 Prozent fester bei 13.070,04 Zählern in den Freitagshandel-Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche geht es damit mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt noch etwas weiter nach oben . Damit summiert sich der Gewinn seit Wochenbeginn auf rund drei Prozent.Positiv wirken die US-Vorgaben: An der Wall Street hatten die großen Indizes am Vortag noch eine Schippe draufgelegt. Getragen werden die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...