Der deutsche Leitindex zeigt sich in dieser Woche weiter von seiner starken Seite. Gestern schaffte der DAX den Sprung über 13.000 Punkte und konnte diese Marke im Anschluss auch verteidigen. Am Ende lag er bei 13.042 Punkten. Das ist ein Plus von fast 0,9 Prozent. Die Marktidee ist diesmal IBM.