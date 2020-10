DJ Städte und Gemeinden dringen auf einheitlichere Corona-Regeln

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Vor einem am Mittag geplanten Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Bürgermeistern von elf deutschen Großstädten hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund einheitlichere Regeln in den Bundesländern angemahnt und eine Kampagne zur Information von Partygängern über die Coronavirus-Pandemie gefordert. "Es ist bedauerlich, dass die Länder nicht viel mehr an einem Strang ziehen", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg im ZDF-Morgenmagazin.

Wenn die Bürgerinnen und Bürger "durch diesen Dschungel" an Maßnahmen nicht mehr durchblickten, werde die Akzeptanz nachlassen, warnte er. "Etwas mehr Einheitlichkeit fänden wir sehr gut", erklärte Landsberg. Bei dem Treffen mit den Bürgermeistern werde Merkel sicherlich einen Appell an diese richten, erwartete er. "Wir müssen zum Beispiel vermeiden, dass Berlin zum neuen Ischgl wird", betonte Landsberg.

In der Metropole lebten Menschen sehr eng zusammen, und es werde nicht genügend kontrolliert. Die Städte forderten deshalb einen "Pakt für die Ordnungsdienste", die personell und finanziell besser ausgestattet werden müssten. Landsberg forderte zudem eine Aufklärungskampagne bei jüngeren Menschen mittels sozialer Medien. "Die Gruppen, die wir erreichen wollen, das sind die Partyszenen, die schauen nicht ZDF und die schauen nicht ARD", hob er hervor.

