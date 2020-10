Der Euro hat sich am Freitag in der Früh mit Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 8.45 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung mit 1,174 Dollar, nachdem sie am Vorabend noch bei 1,1757 Dollar gelegen hatte. Der Euro dürfte weiterhin von einem schwächelnden Dollar profitieren.Marktbeobachter verwiesen auf Fortschritte im politischen Streit in Washington um ein neues staatliches Hilfspaket ...

Den vollständigen Artikel lesen ...