Unterföhring (ots) - 9. Oktober 2020. Ay Caramba, der Montag ist endlich wieder gelb! Nach einer kurzen Verschnaufpause kehrt die gelbe Familie aus Springfield ab dem 12. Oktober gleich mit zwei neuen Folgen der 31. Staffel am Mad Monday zurück. Auch wenn sich die Reiselust bei vielen Menschen aktuell in Grenzen hält, die Simpsons packen ihre Koffer: In der Folge "La Pura Vida" (20:15 Uhr) wird die Chaos-Familie von den Van Houtens eingeladen, an ihrem jährlichen Costa-Rica-Urlaub teilzunehmen. Homers Freude über die Einladung hält sich zunächst in Grenzen denn seine verhasste Schwägerin Patty und ihre neue Freundin Evelyn sind auch mit an Bord. Sein anfängliches Entsetzen darüber weicht allerdings der Freude, denn Evelyn ist genauso faul und versoffen wie er selber - endlich ein weiblicher Homer! Doch nicht nur Homer im Doppelpack gibt es in den neuen Folgen. Auch auf eine großartige Persiflage der "Avenger"-Reihe von Marvel und den dritten Zweiteiler in 31 Jahren "Die Simpsons" können sich alle Fans der gelben Familie freuen. ProSieben zeigt die neuen Folgen der 31. Staffel "Die Simpsons" ab Montag, 12. Oktober 2020, ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen als Deutschland-Premiere.